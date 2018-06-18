Гарик Харламов дал новый совет футболистам сборной России

Юморист Гарик Харламов дал совет футболистам сборной России по футболу, которые сыграют в матче группового этапа ЧМ-2018 против сборной Египта во главе с ее лидером Мохаммедом Салахом.

«Все очень просто. Вырубаете Салаха на третьей минуте – позвоните Рамосу (Серхио Рамос – защитник мадридского «Реала», нанесший травму Салаху в финале Лиги чемпионов – прим. ВЗГЛЯД), спросите, как он это сделал. И дальше спокойно играете, потому что остальные не страшные: они сами не знают, как их зовут. И самое главное, конечно же, – мяч надо забить в ворота противника, избегая красных и жёлтых карточек, как в самом начале. Ну и помните самые главные правила – ну, вы играли в «Фифу», должны знать», – заявил Харламов в Instagram.

Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov) 18 Июн 2018 в 6:29 PDT

Отметим, что совет Харламова не самый удачный и уж точно не смешной. Фол Рамоса на Салахе 26 мая в финале Лиги чемпионов, в результате которого египтянин получил травму и не смог продолжить игру, вызвал бурю возмущения у болельщиков по всему свету. Была даже создана петиция с требованием к ФИФА и УЕФА наказать капитана испанской сборной. На сегодня ее подписали более 500 тыс. человек.

Напомним, ранее португальский тренер Жозе Моуринью в прогнозе на предстоящий матч отметил, что Россия выиграет, но для этого ей необходимо остановить проводящего отличный сезон форварда Мохаммеда Салаха.

Перед первым матчем против Саудовской Аравии Гарик Харламов попросил футболистов сборной России не опаздывать на матч.