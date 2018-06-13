Харламов попросил российских футболистов не опаздывать на матч

Шоумен Гарик Харламов дал юмористическое напутствие сборной России по футболу, объяснив спортсменам, что нужно делать на поле, и попросив не опаздывать на игру.

«Хочу сделать напутствие сборной России по футболу перед важнейшей игрой. Ребята, завтра вы играете с Саудовской Аравией … в футбол. Где-то в районе Лужников. Вы будете играть в очень интересную игру. Вам надо забить мяч в ворота соперника. Для этого нужно бегать и давать пасы, избегая желтых и красных карточек. Я верю в вас, ребята, вы сможете это сделать. Приезжайте в Лужники завтра. Где-то в районе 18.00 начнется матч. Не опаздываете, пожалуйста», – сыронизировал Харламов в Instagram.

Напутствие ! Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov) 13 Июн 2018 в 11:29 PDT

Чемпионат мира по футболу пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В матче открытия турнира в четверг сыграют сборные России и Саудовской Аравии, игра пройдет на московском стадионе «Лужники» и начнется в 18.00 мск.