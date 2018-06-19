Моуринью дал прогноз на матч Россия – Египет

Португальский тренер Жозе Моуринью оценил шансы команд в матче чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными России и Египта.

По его словам, матч станет решающим в борьбе за выход в плей-офф. При этом Моуринью положительно оценил шансы российской сборной на победу. Он отметил, что, как и в случае с Саудовской Аравией, Россия выиграет, но для этого ей необходимо остановить проводящего отличный сезон форварда Мохаммеда Салаха, пишет RT.

Моуринью отметил также, что следующий соперник российской команды – Уругвай – более опытен, поэтому третий матч будет серьезнее.

Напомним, накануне сочинская выдра-оракул Гарри предсказала победу сборной России в матче группового этапа против команды Египта.