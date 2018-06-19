На Украине смертность вдвое превысила рождаемость

Численность населения Украины за четыре месяца 2018 года сократилась на 85,7 тыс. человек и на 1 мая составила 42,3 млн человек, сообщили в государственной службе статистики.

При этом в ведомстве отметили, что число умерших превышает число рожденных почти в два раза: на 100 умерших приходится 54 рожденных, передает ТАСС.

Напомним, согласно данным ООН, к 2050 году население Украины может сократиться до 36 млн человек, страна рискует превратиться в край стариков и детей. При этом Украина занимает одну из последних позиций в Европе по демографическим показателям.

Ранее министр иностранных дел страны Павел Климкин заявлял, что около 100 тыс. граждан мигрируют с Украины каждый месяц из-за безвизового режима с Евросоюзом.

В апреле Центр экономической стратегии Украины обнародовал данные исследования под названием «Сколько украинцев уехало за границу и что с этим делать государству», согласно которому 4 млн граждан страны являются трудовыми мигрантами.