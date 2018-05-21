В ООН спрогнозировали скорость вымирания Украины

Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН опубликовал прогноз, согласно которому к 2050 году численность населения Украины составит 36 млн человек.

К 2050 году численность населения Украины составит чуть больше 36 миллионов человек. Такой прогноз опубликовал .

По прогнозам экспертов, опубликованных на официальном сайте ООН, население Украины в ближайшие годы будет резко сокращаться.

Уже в 2020 году, по прогнозам ООН, на Украине останется лишь 43,5 млн человек, то к 2050 году в стране останется лишь 36 млн 416 тыс человек.

При этом, согласно документу, Украина занимает одни из последних позиций в Европе по демографическим показателям.

Напомним, в феврале директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявлял, что на Украине проживает 32-35 млн человек.