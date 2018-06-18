Салах выложил видео накануне матча с Россией

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах накануне матча против сборной России опубликовал воодушевляющее видео и заявил о готовности к матчу против россиян.

В видео, опубликованном в Instagram египетского форварда, описываются этапы карьеры футболиста и отдельно рассказывается о роли фанатов в успехах Салаха.

Публикация от Mohamed Salah (@mosalah) 18 Июн 2018 в 7:31 PDT

Свое видео футболист снабдил комментарием «Готов к завтра».

По всей видимости Салах имел ввиду матч против сборной России, который пройдет во вторник в Санкт-Петербурге и начнется в 21.00 мск.

Отметим, что для обеих команд этой будет решающий матч группового этапа. В случае победы команды Станислава Черчесова россияне гарантируют себе выход из группы, а Салах и компания смогут начать паковать чемоданы, не дожидаясь заключительного матча против Саудовской Аравии. Впрочем, в случае поражения россиян, чемоданы могут понадобиться уже им, так как в последнем матче группового этапа команду Черчесова ждут грозные уругвайцы.