Захарова рассказала об обмане России Западом

Россия после холодной войны открылась странам Запада, но те обманули ее и огородили колючей проволокой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы полностью открылись для Запада. Не потому, что нас победили. Мы сами это сделали, никто к нам не вторгался», – рассказала она в интервью финской газете Hufvudstadsbladet, передает ТАСС.

Захарова отметила, что «Горбачев просто хотел покончить с гонкой вооружений. Он хотел закончить холодную войну». «И вот мы открылись вам и были обмануты. Вы ответили тем, что огородили нас колючей проволокой», – заявила официальный представитель МИД.

По ее словам, все, что Россия хочет от Европы, – это сотрудничать. «Развивать экономику, торговлю, культурные связи. Мы хотим свободно ездить в страны друг друга, мы хотим избавиться от необходимости получать визу. Но нас все время отвергают!» – отметила она.

«Это как с российскими подлодками в Швеции: все знают, что они есть, но никто их не видел. Месяцем позже, когда весь шведский народ напугали, СМИ пишут небольшую заметку о том, что то, что приняли за подлодку, было чем-то другим», – привела пример Захарова.

В мае Захарова заявила, что Россия «показывает оружие», чтобы не допустить повторения конфликтов ХХ века и продемонстрировать россиянам, что они защищены от внешних угроз.