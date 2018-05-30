Захарова объяснила, зачем Россия «показывает оружие»

Россия «показывает оружие», чтобы не допустить повторения конфликтов ХХ века и продемонстрировать россиянам, что они защищены от внешних угроз, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«У нас спрашивают, зачем мы показываем оружие? На это есть две причины. Первая – у нас был ХХ век, мы потеряли 20 млн человек. Это просто средняя страна в Европе, которая исчезла – 20 млн. Я живу в городе, куда пришел враг. Это было не 200 лет назад, это было 70 лет назад», – передает ее слова РИА «Новости».

Второй причиной она назвала обман России Западом, когда страна «открылась» в 80-е годы и показывала «добровольное желание дружить, строить мир на новых основах мира, добрососедства, сотрудничества».

«Открыты архивы, мы читаем, какие заявления давались советскому, российскому руководству. Нам просто наврали!» – сказала Захарова.

По ее словам, блок НАТО с тех пор расширился, а контингенты на границах России и в целом число военных баз альянса по всему миру увеличились.

«А самое главное, что мы видим – не европейцы правят бал в Европе», – добавила она.

Поэтому, заявила Захарова, показывая оружия, Россия дает понять, что «больше того, что было в ХХ веке, не будет».

«К нам не надо приходить с войной. И, конечно, агрессивные заявления. Это для того, чтобы в нашей стране понимали, что там могут говорить сколько угодно, но мы защищены», – заявила она.

Захарова находится в Париже с частным визитом, где она и сделала это заявление.

Напомним, в марте Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию рассказал о новых российских системах вооружения, в частности о новейших ракетном комплексе «Сармат», гиперзвуковой системе «Кинжал» и системе «Авангард».