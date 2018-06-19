Сахалинский политик назвал причины для изменения пенсионного возраста

Если в 70-е годы на одного пенсионера приходилось около 3,5 работающих, то на сегодня у нас на одного пенсионера – только два трудящихся. Назрела необходимость реформы, – сказал газете ВЗГЛЯД зампред Сахалинской облдумы Александр Ивашов. Он поддержал предложения правительства по пенсионной реформе.

Вице-спикер Сахалинской областной думы Александр Ивашов убежден, что начать пенсионную реформу уже давно надо было. По его словам, предложение поднять возраст выхода на пенсию основано на объективных реалиях.

«Все страны живут по законам мировой экономики. Она, в том числе, диктует изменения, касающиеся пенсионной реформы. Мы не можем изолироваться от этой тенденции. Реформа давно незрела. Большинство стран СНГ давно уже перешли на другой пенсионный возраст», – сказал Ивашов.

Он указал на то, что в России кардинально меняется качество и продолжительность жизни, совершенствуется система здравоохранения. «Сегодня все это, вкупе с изменяющейся структурой занятости, позволяет иначе взглянуть на вопросы трудовой занятности населения и на пенсионный возраст», – отметил он.

Ивашов назвал очевидным фактом, что больше половины россиян, выходя на пенсию, продолжают работать. Вместе с тем курс власти на ближайшие семь лет направлен на повышение качества жизни. Особое внимание будет уделяться повышению тудоспособного возраста и продолжительности жизни.

«Исходя из демографической ямы в прошлом, сегодня есть данные о том, что ежегодно мы теряем до 500 тысяч трудоспособных людей. А вместе с тем государство взяло курс на рост экономики. Его необходимо обеспечивать трудовыми ресурсами. Если люди сегодня готовы работать, особенно в первые несколько лет после выхода на пенсию, то почему бы им не дать эту возможность?» – говорит Ивашов.

Он отметил, что меняется сама структура занятности. Развитие промышленности и технологий сокращает вредное воздействие труда на здоровье человека. То, что раньше приходилось делать вручную, что вредило здоровью, сегодня делают автоматы и механизмы.

«Нужно учитывать еще и то, что сам смысл пенсионного обеспечения – это когда те, кто имеют возможность трудиться и зарабатывать, через пенсионную систему обеспечивают тех, кто уже не в состоянии трудиться и зарабатывать. Если в 70-е годы на одного пенсионера приходилось около 3,5 работающих, то на сегодня у нас на одного пенсионера – только два трудящихся. Назрела необходимость реформы», – уверен Александр Ивашов.

В то же время он особо подчеркнул, что так называемые специальные пенсии, назначенные по социальному статусу, состоянию здоровья из-за работы на вредных производствах, не должны попадать под «существенные изменения». Должны сохраняться льготы, существовавшие для тех или иных территорий, например, приравненных к Крайнему Северу, считает он.

«Сейчас важно сосредоточиться на всестороннем и взвешенном обсуждении деталей. Это не должно быть одномоментно. Люди строили свои планы, особенно те, кто уже были близки к пенсионному возрасту. Кардиальные изменения нарушат их права и принципы справедливости», – подытожил Ивашов.

Напомним, правительство России предлагает поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Власти уверяют, что повышение пенсионного возраста не отразится на нынешних пенсионерах, а пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей. По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста выгодно для граждан.