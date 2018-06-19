В кубанской Общественной палате считают, что вместе с пенсионной реформой нужны программы по повышению уровня жизни

С точки зрения общественников, повышение пенсионного возраста необходимо и экономически, и социально. Реформа нужна, – сказала газете ВЗГЛЯД спикер ОП Краснодарского края Любовь Попова, комментируя предложения правительства о пенсионной реформе.

Председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова во вторник заявила: до того, как правительство предложило повысить пенсионный возраст, вышел президентский указ о стратегических целях и развитии России на период до 2024 года.

«В нем сказано об ожидаемом повышении продолжительности жизни и о росте уровня пенсионного обеспечения», – сказала Попова.

По ее словам, вместе с повышением пенсионного возраста необходимо разработать программы по повышению уровня жизни граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Среди них: повышение качества медицинских и социальных услуг, гарантии трудоустройства, возможности для переквалификации.

Попова отметила, что накануне Госдума направила проект в региональные парламенты – для проведения так называемых «нулевых чтений» федерального закона. Она отметила, что к обсуждению законопроекта подключится Общественная палата России, а также все остальные региональные общественные палаты. Она надеется, что таким образом в обществе можно будет провести необходимую дискуссию и учесть все пожелания при принятии закона.

«Законопроект своевременный. Реформа даже запоздала, потому что произошли демографические изменения», – подытожила Попова.

Напомним, правительство предлагает поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Власти заверяют, что повышение не отразится на нынешних пенсионерах, а пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей. По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста выгодно для граждан.