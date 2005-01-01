Киев признал политический характер попыток создания «автокефальной УПЦ»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин признал, что попытки создания «автокефальной» церкви УПЦ носят политический характер.

По его мнению, Вселенскому патриарху для принятия решения о создании «автокефальной» Украинской православной церкви якобы «не нужно формально согласие церквей, нужны консультации», передает ТАСС.

«Конечно, тут есть политика, конечно, это есть путь для дальнейшей независимости, но это очень важно для всех верующих», – заявил Климкин в интервью украинскому «5 каналу».

При этом он утверждает, что решение будет обсуждаться и приниматься синодом, добавляя, что потом планируется процесс формирования единой церкви.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украинская православная церковь «очень-очень близка» к получению автокефалии. Однако близкий ко Вселенскому патриархату источник говорил, что УПЦ КП не получит автокефалии.

Отметим, главы и представители поместных православных церквей УПЦ МП не поддержали идею украинских властей о создании «единой автокефальной церкви» в стране.