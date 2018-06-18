Лавров провел переговоры с Помпео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, обсуждалось урегулирование ситуации на Корейском полуострове, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«В центре внимания была проблематика сирийского урегулирования на основе резолюции СБ ООН 2254, а также задачи консолидации усилий по решению проблем Корейского полуострова», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

В сообщении говорится, что Лавров и Помпео также обсудили некоторые аспекты двусторонних отношений, включая график политических контактов между Россией и США на ближайшее время.

Напомним, по итогам прошедшей в Сингапуре встречи лидеры США и КНДР подписали совместный документ, в котором Северная Корея взяла на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности от Соединенных Штатов.

Позже президент Владимир Путин встретился с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Намом, ему передали личное послание от северокорейского лидера Ким Чен Ына. В Кремле сообщали, что Ким Чен Ын получил приглашение посетить Россию. Путина также приглашали в КНДР.