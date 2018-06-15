Украинские военные показали на видео поломки танка «Оплот»

Украинские танкисты сняли видео о поломках и недостатках танка Т-84У «Оплот» во время международных танковых соревнований Strong Europe Tank Challenge 2018 в Германии.

Так, военные показали, что у танка заклинило механизм заряжания, половина датчиков оказались нерабочими, а проводка искрилась. «И вся оборона пошла по *****», – говорит один из танкистов.

Видео размещено на канале пользователя YouTube Романа Львовского. Газета ВЗГЛЯД не может дать прямую ссылку на видео из-за содержащейся на нем нецензурной лексики.

Напомним, украинские танкисты заняли последнее место в танковом соревновании Strong Europe Tank Challenge. Участник команды из 14-й волынской механизированной бригады ВСУ капитан Роман Багаев рассказал изданию «Новинарня», что украинских танкистов подвело незнание натовской специфики, проблемы с языком и отставание в тактике. Кроме того, Багаев пожаловался на техническое состояние новейшего украинского танка Т-84 «Оплот», который военные получили вместо старого Т-64. Новые машины, по его словам, сломались в первый же день.

«Мы поехали на четырех Т-84. Во время «операции в наступлении» (один из этапов) выстрелил только один танк. На остальных трех снаряд или не до конца загрузился в пушку, или не сработали датчики. Система показала, что танк не до конца зарядился, поэтому пушка с гидростопора не снялась», – рассказал Багаев.

По признанию танкиста, команде пришлось решать эту проблему вручную прямо во время соревнований. Кроме того, капитан возмутился отсутствием стабилизации пушки.

«После каждого выстрела она была подвижна: пульт управления не трогаешь, а она трясется. Как с этим попадать на полтора километра?» – возмутился Багаев, отметив, что инженеры с Харьковского завода имени Малышева, производители танка, уверяли в готовности машины.