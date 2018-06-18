Врач в Латвии отказалась обследовать русскоязычного ребенка

Детский врач в рижской поликлинике отказалась обследовать шестилетнюю девочку, так как она говорит по-русски и пока не знает латышского языка; медик посоветовала матери брать государственного переводчика на прием и «не качать права».

Мать шестилетнего ребенка Екатерина рассказала, что они вошли в кабинет врача и поздоровались по-русски. Врач пригласила ребенка сесть на стул – на латышском языке. Мать заметила, что ребенок пока не говорит по-латышски, так как их семья русскоговорящая. «Надеюсь, что это не преступление и за это не сажают и не расстреливают еще», – приводит ее слова «Sputnik Латвия».

«Доктор сказала, что это плохо. На вопрос, почему плохо, ведь ребенку только шесть лет, Gunta Uzane ответила, что она не обязана говорить с нами на русском языке. И если у нее будет 20 русских детей за один день, ей что, со всеми надо будет говорить? И не дождавшись ответа, сказала, что не будет», – рассказала женщина.

Вместо приема, рассказала мать ребенка, врач провела лекцию о латвийском государстве и законах, обязывающих медиков знать русский. «На мой комментарий, что в Латвии 37% русских, ответила категорично: латышский государственный, знать обязаны. Берите государственного переводчика и не качайте права», – рассказала мать ребенка.

По ее словам, врач все-таки заговорила с ребенком на русском, спросила о ее возрасте и попросила досчитать до 10, а потом вычесть из девяти семь. «Ребенок стушевался. Заключение Guntа Uzane – ребенок к школе не готов. То, что она написала в заключении, прочесть не могу. Пишет неразборчиво. Клинопись. Могу догадываться, что присутствует одно слово психолог», – рассказала женщина.

Размещенный в Facebook пост матери девочки собрал множество комментариев возмущенных таким отношением пользователей. «Женщина, да еще и врач, вот с таким отношением к своим обязанностям, но и черствая, бездушная сущность. Ей не врачом работать, а надсмотрщиком в концлагере», – написала Natalia A.

В Латвии проживают около 2 млн человек, из них около 40% – русскоязычные. В республике один государственный язык – латышский, русский имеет статус иностранного.