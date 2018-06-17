Латвия усомнилась в способности США защитить Европу от России

В Европе начали понимать, что нельзя рассчитывать только на США в вопросах обороны, учитывая растущие угрозы, в том числе со стороны России, заявил президент Латвии Раймонд Вейонис.

Перед НАТО стоят несколько вызовов – нестабильность на юге альянса, в Сирии и Северной Африке, растущее влияние Китая, и на востоке, где «Россия демонстрирует свои военные мускулы», сказал Вейонис, сообщает портал TVnet.

Он также высказал мнение, что единство Запада находится под угрозой, и нужно укреплять «мягкую безопасность», подразумевающую и борьбу с гибридными угрозами.