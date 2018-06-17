Франция и Трамп прокомментировали приписываемые ему слова о террористах в Париже

Глава американского государства Дональд Трамп и представитель Елисейского дворца прокомментировали приписываемые президенту США слова о том, что «все террористы находятся в Париже».

Трамп в Twitter опроверг приписываемые ему Wall Street Journal высказывания. Президент США заявил, что Wall Street Journal публикует «лживые новости».

В Елисейском дворце заявили: «Мы это решительно опровергаем. Все это ложно», – передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.