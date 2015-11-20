Трамп указал Макрону на засилье террористов в Париже

Глава американского государства Дональд Трамп заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону о том, что «все террористы находятся в Париже».

«Вы должны знать об этом, Эммануэль, потому что все террористы находятся в Париже», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

Как сообщил высокопоставленный сотрудник ЕС, об этом Трамп заявил Макрону на саммите G7 в Квебеке, обсуждая ситуацию вокруг Ирана и проблему терроризма.

Вашингтон и Париж не стали комментировать информацию Wall Street Journal.

В январе, комментируя теракты в Париже, совершенные 13 ноября 2015 года, Трамп заявил, что жертв было бы меньше, если бы французы имели право носить оружие. МИД Франции выразил «твердое осуждение» в связи со словами Трампа.