Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на сирийско-израильской границе

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора выразили готовность наращивать координацию по Сирии, в том числе по борьбе с международным терроризмом.

«Обсуждалась ситуация в Сирии в контексте совместных усилий по обеспечению безопасности в районе сирийско-израильской границы. С обеих сторон выражена готовность к наращиванию координации на сирийском направлении, в том числе по вопросам противодействия международному терроризму», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Политические лидеры также договорились о контактах на различных уровнях.

В конце мая Путин и Нетаньяху также обсудили по телефону некоторые аспекты сирийского урегулирования.