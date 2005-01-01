Песков объяснил слова Путина о пенсиях 13-летней давности

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему правительство предложило повысить пенсионный возраст, несмотря на сказанные в 2005 году главой государства Владимиром Путиным слова о том, что этого не произойдет.

«Важно вспомнить, что все-таки это (слова Путина) было 13 лет назад. Конечно же, происходят изменения и с точки зрения демографии, и с точки зрения уровня развития экономики, и с точки зрения международной конъюнктуры, а ни одна страна не существует в вакууме, – и с точки зрения улучшения показателей по продолжительности жизни», – подчеркнул представитель Кремля, передает ТАСС.

Он также отметил, что Путин не участвует в проработке пенсионной реформы, этим занимается правительство, в Кремле призывают дождаться окончательных очертаний предложенных изменений.

«Тема, связанная с пенсионной реформой, прорабатывается в правительстве РФ. Президент не принимает участия в этой проработке. Вы знаете, что дальше будет происходить экспертный обмен мнениями, экспертное обсуждение, экспертная проработка этого вопроса… Еще раз повторяю, президент не участвует в этом процессе. Давайте дождемся, когда в результате экспертной проработки будут проявляться окончательные очертания этой реформы», – сказал Песков.

Напомним, кабмин предлагает поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Власти уверяют, что повышение пенсионного возраста не отразится на нынешних пенсионерах, а пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей.

По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста в России выгодно для граждан.