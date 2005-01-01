Красовский раскритиковал песню Слепакова про российскую сборную

Журналист Антон Красовский заявил, что считает странным бесконечно унижать людей и «над этим унижением ржать».

В программе «Персонально ваш» на радиостанции «Эхо Москвы» журналист Антон Красовский обсудил, в частности, чемпионат мира по футболу и критику российской сборной.

Он отметил, что послушал песню юмориста Семена Слепакова о российской сборной и считает это странным и не смешным:

«Я считаю, что странно людей бесконечно унижать и над этим унижением ржать. Мне кажется, это вообще ни разу не смешно. И более того, из-за того, что ржете над нашей русской сборной, она такая. Она вообще такая из-за вас. Из-за того, что быть русским футболистом – это смешно, грешно и опасно. А мне кажется, что если бы люди вообще по-другому друг к другу относились, все могло бы быть не так», – отметил журналист.

По мнению Красовского, сборная России по футболу не посылается Богом в один момент.

«Она вам не на 40-й день и не на Пятидесятницу сходит, понимаете, с небеси. Она воспитывается. Это делается десятилетиями. Это как газон. Его надо растить. Здесь в России просто проблема в том, что все хотят все получить сразу. А если сразу у них вот это не получается, они говорят: «Не, ну тогда все ясно». Нет, так не бывает. Понимаете, для этого надо растить другое совершенно поколение. Для этого надо растить этих людей, понимаете», – добавил Красовский.

По его словам, россияне жестко критикуют футболистов, поскольку не могут отличить победы от поражения, добавив, что к чужим поражениям нужно относиться более снисходительно.

«Они в этом смысле от нас от всех не отличаются. У нас такая же сборная по футболу, как у нас врачи, как у нас учителя, как у нас полиция, как у нас судьи, как у нас губернаторский корпус. Это все наша сборная по футболу. И все это более или менее одного качества», – отметил журналист.

Напомним, в сатирической песне Слепаков «назначил» Рамзана Кадырова тренером российской сборной, но под его руководством национальная сборная проиграла матч Арабским Эмиратам со счетом 0:2. В Чечне призвали Слепакова извиниться, однако сам Кадыров над песней посмеялся и добавил, что у Слепакова есть чувство юмора, потому что он кавказец. Также он пригласил юмориста в Грозный и предложил вместе написать новую песню. Слепаков поблагодарил Кадырова за приглашение посетить республику и пожелал сборной России удачи на ЧМ.