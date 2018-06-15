Сожительница полковника Захарченко потребовала от ВТБ компенсацию

Гражданская жена обвиняемого во взяточничестве бывшего замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко Марина Семынина подала иск к банку в ВТБ; она требует от кредитной организации компенсации морального ущерба в 300 тыс. рублей, сообщил адвокат Александр Карабанов.

Также Семынина просит суд разрешить ей распоряжаться арестованными деньгами. Иск поступил в Замоскворецкий суд Москвы, передает ТАСС.

Карабанов также сообщил, что готовит жалобу в Центральный банк на якобы незаконные действия сотрудников ВТБ. По его словам, сотрудники ВТБ удерживали денежные средства клиента, не имея постановления о продлении ареста денежных средств, а выполняя «устную команду из СК РФ».

В свою очередь пресс-секретарь суда Эмилия Хиль подтвердила регистрацию иска, уточнив, что вопрос о принятии заявления будет решен позднее.

Напомним, ранее Басманный суд Москвы арестовал денежные средства Семыниной на счетах ВТБ на общую сумму более 20 млн рублей. Кроме того, арест был наложен на нежилое помещение в Москве площадью около 2,5 тыс. квадратных метров, которое она сдавала в аренду одному из магазинов сети «Пятерочка».

Дмитрия Захарченко задержали в сентябре 2016 года, в его квартире обнаружили 120 млн долларов и 2 млн евро, а в целом изъято около 9 млрд рублей. Ему инкриминируют несколько эпизодов взяток.