Началась избирательная кампания по довыборам в Госдуму

Избирательная кампания по довыборам депутатов Госдумы началась в пятницу, сообщила секретарь Центризбиркома Майя Гришина.

«У меня в руках свежий номер «Российской газеты» сегодняшней с постановлением, которое мы приняли вчера, – о назначении дополнительных выборов депутатов Государственной думы ФС седьмого созыва по одномандатным избирательным округам. (Оно) официально опубликовано, и соответственно с сегодняшнего дня начинается избирательная кампания по дополнительным выборам», – сказал Гришина, передает РИА «Новости».

Она добавила, что не позднее 11 июля партии должны представить в Центризбирком список кандидатов, которых они выдвигают по одномандатным округам. Самовыдвиженцы минуют ЦИК, они обращаются сразу в избирательную комиссию одномандатного округа. В любом случае все кандидаты должны лично явиться в окружной избирком, чтобы подать заявление о согласии баллотироваться и пакет документов, необходимых для выдвижения.

Подавать документы для регистрации в окружные комиссии можно будет с 25 июня по 25 июля. Самовыдвиженцам и кандидатам от партий, не освобожденных от сбора подписей, нужно для регистрации собирать подписи избирателей. От сбора подписей освобождены 14 партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», а также «Яблоко», Партия роста, «Патриоты России», «Гражданская платформа», «Коммунисты России», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Родина», «Парнас», «Зеленые» и «Гражданская сила».

«По нашим подсчетам, до 5 августа все окружные избирательные комиссии определятся с тем, сколько у нас зарегистрированных кандидатов», – сообщила Гришина, передает ТАСС.

Голосование пройдет в единый день голосования 9 сентября в семи одномандатных округах в шести регионах: в Амурской, Калининградской, Нижегородской, Саратовской, Самарской и Тверской областях. Всего в нижней палате парламента 450 мест.