Довыборы в Госдуму назначат 14 июня

Дополнительные выборы в Государственную думу по пяти одномандатным округам будут назначены 14 июня, кампания официально начнется 15 июня, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.

«Мы планируем провести заседание по назначению указанных выборов 14 июня и опубликовать 15 июня данное решение, таким образом, начнется кампания по дополнительным выборам», – сказала она, передает ТАСС.

Довыборы в Госдуму по одномандатным округам, согласно принятым недавно поправкам, проходят только в единый день голосования. В этом году они пройдут 9 сентября.

Вакантны мандаты в Тверской области, депутат от которой Владимир Васильев (экс-глава фракции «Единой России» в Госдуме) был назначен врио главы Дагестана, в двух округах Саратовской области из-за ухода из Госдумы единоросса Михаила Исаева и кончины Олега Грищенко. В Нижегородской области одномандатный округ освободился, когда единоросс Владимир Панов сменил депутатское кресло на пост мэра Нижнего Новгорода. В Калининградской области сложилась аналогичная ситуация: депутат от «Единой России» Алексей Силанов стал мэром Калининграда.