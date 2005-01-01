Россия забила второй гол Саудовской Аравии

Полузащитник российской сборной Денис Черышев забил второй гол в матче с Саудовской Аравией и на чемпионате мира 2018 года.

Черышев, вышедший на замену вместо травмированного Алана Дзагоева, забил гол на 43-й минуте с передачи Романа Зобнина.

Второй гол забивает вышедший на замену Денис Черышев. Он сменил поломавшегося Дзагоева. Расстрел в упор! pic.twitter.com/b7ozhfqeg9 — Ivanich (@Russ_Siberia_) 14 июня 2018 г.

Первый тайм встречи завершился со счетом 2:0 в пользу России.

Россия открыла счет в матче на 12-й минуте, мяч забил полузащитник Юрий Газинский.

Напомним, на матч с Саудовской Аравией в стартовом составе вышли: голкипер Игорь Акинфеев, защитники Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич и Юрий Жирков, полузащитники Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Головин, Александр Самедов и Алан Дзагоев, а также нападающий Федор Смолов.

Трансляцию матча ведет Первый канал.