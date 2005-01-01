Названа неприятная для России причина отказа Индии от Су-57

Сделка на 9 млрд долларов по созданию на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения была отменена, поскольку в Организации оборонных исследований и разработок минобороны Индии заверили, что Россия не располагает какими-либо уникальными технологиями. Об этом сообщают индийские СМИ со ссылкой на свои источники.

Последним гвоздем в крышку гроба проекта стало заявление Организации оборонных исследований и разработок, которая заверила, что и без России владеет всеми уникальными технологиями, необходимыми для создания истребителя пятого поколения или находится в процессе их разработки. Об этом пишет Economic Times со ссылкой на источники, участвовавшие в переговорах.

Крупная сделка, которая позволила бы Индии владеть истребителем пятого поколения и поставила бы страну в один ряд с Россией, США и Китаем, была отменена ВВС Индии в апреле.

До этого сообщалось, что индийские ВВС считают, что самолет не обладает требуемыми характеристиками и уступает американским аналогам - F-35 и F-22.

Для экспортных поставок на базе ПАК ФА (Су-57, Т-50) совместно с Индией создается экспортная модификация, получившая обозначение FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft – истребитель пятого поколения). При этом в феврале 2017 года замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов сообщал, что Россия и Индия согласовали разработку новейшего истребителя.