Песков рассказал об обязанностях Суркова

Переназначенный на должность помощника президента Владислав Сурков продолжит заниматься урегулированием вокруг Донбасса, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да», – сказал Песков, отвечая на вопрос, продолжит ли Сурков заниматься урегулированием ситуации вокруг Донбасса, передает РИА «Новости».

Напомним, президент России Владимир Путин в среду переназначил Суркова на должность помощника главы государства.

Песков также отметил, что Путин подписал указ о мерах по оптимизации структуры администрации Кремля.

«Президент сегодня подписал указ о мерах по оптимизации структуры администрации президента, подписал также указ о внесении изменений в некоторые акты президента РФ. Взамен указам утверждается положение об управлении президента по развитию информационно-коммуникационных технологий, инфраструктуры и связи – речь идет о внутренней настройке в администрации президента», – сказал Песков.