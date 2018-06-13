Сурков сохранил свой пост в администрации Путина

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о назначении своим помощником Владислава Суркова.

«Назначить Суркова Владислава Юрьевича помощником президента России», – говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Владислав Сурков – российский государственный деятель, автор концепции «суверенной демократии». Помощник президента России с 20 сентября 2013 года. Действительный государственный советник 1-го класса. Представитель России на переговорах с американской стороной по Донбассу.

Ранее в среду Путин утвердил состав администрации президента.