Путин утвердил состав администрации президента

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении на руководящие должности в администрации президента.

Руководителем администрации президента назначен Антон Вайно, сообщается на сайте Кремля.

Первыми заместителями руководителя администрации стали Алексей Громов и Сергей Кириенко.

Заместителем руководителя администрации и пресс-секретарем президента назначен Дмитрий Песков.

Владимир Островенко и Магомедсалам Магомедов назначены заместителями руководителя администрации президента.

Все чиновники, назначенные на руководящие должности в администрации президента, работали на них в течение нескольких лет. Вайно занимал пост руководителя администрации с 2016 года. Кириенко работал на должности первого замруководителя с 2016 года, Громов – с 2012 года. Песков является пресс-секретарем президента с 2012 года. Магомедов работает замруководителя с 2013 года, Островенко – с 2016 года.