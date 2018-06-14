В ОНФ назвали Говорухина своим тренером и «гуру»

«Станислав Сергеевич был нашим «гуру», нашим тренером», – сказал газете ВЗГЛЯД глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов. В четверг стало известно о том, что именитый кинорежиссер, политический и общественный деятель Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни.

«Станислав Сергеевич был нашим «гуру», нашим тренером», – сказал глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Алексей Анисимов.

О смерти советского и российского актера, кинорежиссера, политического и общественного деятеля, сопредседателя Центрального штаба ОНФ Станислава Говорухина стало известно в четверг. Российские политики вспомнили заслуги этого выдающегося человека. По их словам, эта смерть стала большой потерей для страны.

На сайте ОНФ говорится, что «широта души Станислава Сергеевича, его искреннее стремление быть полезным своей стране не только в искусстве, но и на общественно-политической арене, его неутомимость всегда восхищали всех». «Он был символом Народного фронта, нашим гуру, который подавал мудрый пример каждому и своими поступками показывал, что главное в любом начатом деле – оставаться человеком. Это невосполнимая утрата для всех нас», – говорится в сообщении.

Говорухин снял более 20 художественных фильмов, самые известные среди них «Белый взрыв» (1969), «Место встречи изменить нельзя» (1979), «Приключения Тома Сойера и Гекельберри Финна» (1981), «В поисках капитана Гранта» (1985), «Десять негритят» (1987), «Ворошиловский стрелок» (1998), «Благословите женщину» (2003), «Не хлебом единым» (2005).

Говорухин сыграл главные роли в картинах «Среди серых каменей» (1983) Киры Муратовой, «Асса» (1987) Сергея Соловьева, «Ка-ка-ду» (1992) Сергея Гурзо (младшего), в сериале «Женская логика» (2001–2004). Он также снимался в фильмах «Сукины дети» (1990) Леонида Филатова, «Анкор, еще Анкор» (1992) Петра Тодоровского, «Радости и печали маленького лорда» (2003) Ивана Попова, «9 рота» (2005) Федора Бондарчука, в своих кинолентах «Благословите женщину» (2003), «Не хлебом единым» (2005), «Пассажирка» (2008) и др.