Москва призвала СБ ООН задуматься о смягчении санкций против КНДР

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на правах председателя Совета Безопасности всемирной организации призвал СБ задуматься о смягчении санкций против Северной Кореи после саммита с участием лидеров США и КНДР в Сингапуре.

Небензя отметил, что Пхеньян демонстрирует готовность к денуклеаризации, это «должно быть взаимным, должно быть движение навстречу», передает ТАСС.

«Конечно, другую сторону нужно воодушевлять на дальнейшие шаги», – добавил Небензя.

Комментируя прогресс в переговорах, российский дипломат высказал мнение, что события последних месяцев укладываются в представленный Россией и Китаем в прошлом году план, который предполагает пошаговое урегулирование ситуации вокруг ядерной программы КНДР.

«То, что происходит на Корейском полуострове, – это на самом деле то, что предложили Россия и Китая в прошлом году, – подчеркнул Небензя. – Мы видим движение в этом направлении».

Напомним, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ынпо итогам прошедшей в Сингапуре встречи подписали совместный документ, в котором Северная Корея взяла на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности от США. После этого глава Белого дома объявил о приостановке 300 новых позиций по санкциям против КНДР.

Позднее Трамп отметил, что в ходе встречи «был сделан большой прогресс по денуклеаризации Северной Кореи». Между тем, заявления лидеров США и КНДР свидетельствуют, что Трамп и Ким Чен Ын по-разному поняли денуклеаризацию.