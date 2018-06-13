Шарий обвинил Фейгина в покупке сертификата по знанию украинского языка

У бывшего адвоката Марка Фейгина, не говорящего по-украински, появился сертификат о знании языка. Журналист Анатолий Шарий выражает убежденность, что документ был получен незаконно.

Фейгин якобы приобрел сертификат у «Центра развития языков», написал Шарий в Facebook.

«Уровень – опытный. Причем, умеет и говорить, и писать. Марк Фейгин не говорит по-украински. И не пишет. От слова «вообще». Мы убеждены – сертификат купленный», – отметил Шарий.

По его мнению, этот документ нужен для «покупки лицензии адвоката в Украине».

«Неплохо так начинает свой путь украинского адвоката россиянин Фейгин, – написал Шарий. – Мы сделаем ряд шагов к тому, чтобы лицензия адвоката куплена не была. Никакой коррупции тут не надо, своей хватает».

В апреле Шарий опубликовал видео, в котором высмеял смену подписи Фейгина в соцсетях.

Ранее адвокатская палата Москвы лишила статуса адвоката Марка Фейгина в связи с нарушением этики в соцсетях.