Меркель обвинила Трампа в устаревшем подходе к расчету торгового баланса

Канцлер Германии Ангела Меркель на мероприятии экономического совета партии ХДС обвинила президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в устаревшем подходе к расчету торгового баланса, отвечая на критику главы Белого дома в адрес ФРГ, сообщает Hamburger Abendblatt.

Меркель призвала к перерасчету баланса международной торговли в связи с критикой США в отношении экспортного профицита Германии, передает РИА «Новости».

По ее словам, на сегодняшний день сальдо торгового баланса рассчитывается «старомодным образом», так как не учитывается торговля услугами.

«Если включить их (услуги) в торговый баланс, тогда получится, что США имеет большой профицит в торговле с Европой», – заявила Меркель, добавив, что «доля услуг будет возрастать».

Она также заявила, Германия инвестирует в США гораздо больше, чем Соединенные Штаты в ФРГ.

На прошлой неделе Берлин призвал перестать замалчивать разногласия с США.

Напомним, с 1 июня Соединенные Штаты ввели таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики, развязав торговую войну со своими союзниками. Меркель пообещала общеевропейский ответ на пошлины США.