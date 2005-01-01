Британские ученые предложили усовершенствовать тело женщины

Ученый и телеведущая Элис Робертс из Бирмингемского университета описала тело «идеальной» женщины, которое было бы «усовершенстовано» путем добавления некоторых особенностей строения животных.

Пытаясь создать образ «идеальной» женщины, Робертс вдохновлялась рыбами, собаками, кошками, лебедями, шимпанзе и головоногими моллюсками, сообщает Newsweek.

В результате у «идеальной» женщины оказались уши летучих мышей для лучшего слуха, кожа рептилий для защиты от ультрафиолетовых лучей, а вместо ног были предложены птичьи лапы.

Также прекрасный пол предложили наделить сумкой для вынашивания ребенка, как у кенгуру, легкие позаимствовать у птиц, а для снижения вероятности сердечного приступа добавить дополнительные артерии.

Напомним, в начале мая генетики предрекли создание устойчивого к тяжелым болезням человека.