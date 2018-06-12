Спецназ взял штурмом здание с захваченными в Париже заложниками

Спецподразделение парижской полиции пошло на штурм здания в центральной части Парижа, в котором находился захвативший во вторник заложников человек, сообщил глава МВД Франции Жерар Коллон.

Министр приветствовал «глубоко профессиональные действия» полицейских, отметив, что злоумышленник задержан, заложники освобождены, их жизни ничего не угрожает, передает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

Взрывных устройств и огнестрельного оружия сотрудники спецподразделения на месте преступления не обнаружили. Были найдены только муляжи стрелкового оружия и несколько ножей. При этом сам злоумышленник утверждал, что он якобы вооружен, а помещение заминировано, а также говорил о некоем сообщнике снаружи здания.

По данным телеканала, злоумышленнику 27 лет и он является марокканцем по происхождению. Он не числился в электронных базах спецслужб, однако в марте 2007 года совершил порчу чужого имущества из хулиганских побуждений, о которой знала местная полиция.

После штурма из здания были выведены несколько человек, один из них со следами избиения на лице. Еще один человек покинул здание, облитый бензином. По данным телеканала, горючее также было разлито и в одном из помещений здания.

По словам осведомленных источников, во вторник злоумышленник вошел в здание на улице Петит экюри, сильно ударил человека, встреченного им во внутреннем дворе, и захватил заложников в одном из помещений.

В ходе переговоров с полицией мужчина упоминал о некоторых терактах во Франции, однако правоохранители решили не рассматривать версию теракта в качестве мотива действий задержанного, предположив, что он психически неуравновешенный.

Ранее сообщалось, что неизвестный захватил в Париже заложников, которых облил бензином.