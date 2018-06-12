Неизвестный в Париже захватил заложников и облил их бензином

В Париже неизвестный взял в заложники двух человек и потребовал встречи с представителями посольства Ирана, сообщают СМИ.

По информации Reuters, вечером во вторник, 12 июня, мужчина, чье имя пока неизвестно, захватил двух человек в 10-м округе Парижа, после чего облил их бензином, пригрозив поджечь, если правоохранители не будут выполнять требований злоумышленника.

Мужчина потребовал связи с посольством Ирландии, через которое он собирается передать обращение руководству Франции.

Представитель полиции Парижа заявил о готовности правоохранителей к переговорам с захватчиком.

Захваченные злоумышленником люди находятся в офисе рекламной компании Mixicom, пишет Figaro. По имеющимся данным, захватчик проник в здание под видом разносчика еды.

По данным СМИ, одна из заложниц беременна.