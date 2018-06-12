Одесский облсовет прекратил полномочия Марии Гайдар

Одесский областной совет досрочно прекратил депутатские полномочия Марии Гайдар, ранее трудившейся в аппарате экс-губернатора украинского региона Михаила Саакашвили.

О выходе из собрания просила сама депутат. Коллеги поддержали ее заявление 54 голосами, передает издание «Думская.net».

Напомним, 10 июня сообщалось, что Гайдар решила сложить с себя полномочия депутата Одесского областного совета.

В марте 2017 года Мария Гайдар стала внештатным советником президента Украины Петра Порошенко. До этого она была советником тогда еще одесского губернатора Михаила Саакашвили, а перед этим, в 2009-2011 годах, – советником экс-губернатора Кировской области Никиты Белых.