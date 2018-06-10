Мария Гайдар решила уйти из Одесского облсовета

Украинский и российский политик Мария Гайдар решила сложить с себя полномочия депутата Одесского областного совета, об этом сказано в проекте решения облсовета.

«Досрочно прекратить полномочия депутата Одесского областного совета Гайдар М.Е., избранного в многомандатном избирательном округе по избирательным списком Одесской территориальной организации партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность», – передает УНИАН текст проекта решения.

Напомним, в конце марта 2017 года Гайдар стала внештатным советником Порошенко. До этого она была советником тогда еще одесского губернатора Михаила Саакашвили, а перед этим – советником бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых.