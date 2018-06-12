Первый тяжелый ударный беспилотник появился в России

В России создали первый тяжелый ударный беспилотник массой более 7,5 тонн.

Беспилотник предназначен для длительных полетов, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Напомним, в начале мая замминистра обороны Юрий Борисов сообщал, что в России в течение года будет завершена работа над тяжелым беспилотником «Альтиус», который способен нести до боевую нагрузку до 2 тонн. Также он отмечал, что Минобороны готово осенью принять на вооружение беспилотный летательный аппарат «Иноходец», способный поднимать до 450 кг полезной нагрузки.