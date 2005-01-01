Киллер раскрыл детали инсценировки убийства Бабченко

Активист «Правого сектора*», участник карательной операции вооруженных сил Украины в Донбассе, монах Алексей Цымбалюк (иеродиакон Аристарх) в подробностях рассказал об инсценировке журналиста Аркадия Бабченко.

«Все просто на самом деле, особенно нечего рассказывать. Поел супчика, вызвал такси и поехал убивать Бабченко», – цитирует «Би-би-си» Цымбалюка.

По словам исполнителя «убийства», он подъехал не на сам адрес, а остановился в 200 метрах от дома Бабченко, в соседнем дворе. После того, как он получил сигнал, Цымбалюк зашел в подъезд и поднялся на нужный этаж.

«Аркадий лежал в луже крови, возле него стояли бутылки с водой – все было так, как потом все увидели на картинках. Все было готово к приезду скорой и ко всему остальному», – рассказал монах.

Цымбалюк отметил, что находился в квартире буквально 10-15 секунд, поскольку ему «было не до того, чтобы осматриваться». «Я больше следил за тем, что происходит за дверью, чтобы выйти без свидетелей», – сказал он.

Активист «Правого сектора*» также сообщил, что говорил лежащему на полу Бабченко. «Я сказал: «Доброго здоровьица». Он попросил, чтобы я его не смешил», – добавил Цымбалюк.

В конце мая Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца подозреваемого в «покушении» на российского журналиста Аркадия Бабченко – директора украинско-немецкого предприятия по изготовлению оружия «Шмайсер» Бориса Германа.

При этом СБУ не раз путалось в деле об «убийстве» Бабченко. Так, ранее Цымбалюк заявлял, что он должен был стать убийцей Аркадия Бабченко, но якобы сам сообщил о подготовке «убийства» Службе безопасности Украины.