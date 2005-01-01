Американский сенатор Грэм увидел в России «зло» СССР

СССР уже не существует, но «зло, которое он воплощал, живет и здравствует» в нынешней России, заявил сенатор США Линдси Грэм.

По его словам, глава российского государства Владимир Путин «не является другом» США, передает ТАСС со ссылкой на ABC.

Грэм высказался против «расширения G7 до G8», заявив, что сейчас такой шаг был бы «ошибкой».

Он признал, что «приходится договариваться» с Москвой, так как российские силы присутствуют в Сирии, но Грэм «ни за что не согласился бы предоставлять» Москве «такую легитимность» – участие в G8.