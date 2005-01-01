Британцы устроили травлю российского дипломата в Twitter из-за MH17

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский подвергся нападкам британской инициативной группы Bellingcat и ее сторонников в связи с публикацией о крушении Boeing на Украине.

Дипломат, комментируя прошедшую в Нидерландах акцию в память жертв авиакатастрофы, заявил, что «никакие слова не успокоят тех, кто потерял близких». При этом он задался вопросом, станет ли семьям погибшим легче, если в крушении самолета обвинят тех, кто не был причастен к катастрофе, а «настоящие преступники избегут правосудия», передает ТАСС.

Он подчеркнул, что так и происходит с расследованием крушения: «Наши доказательства игнорируются, а Украину щадят». Дипломат заявил, что Москва стремится к «открытому и беспристрастному расследованию», в котором будет участвовать и российская сторона.

«Поддержите нас!» – призвал Полянский.

При этом он заявил, что утверждения так называемой Совместной следственной группы и Bellingcat (известна интернет-расследованием авиакатастрофы) о причастности к трагедии России «основаны на фейках».

Bellingcat потребовала от Полянского обосновать его высказывания, а также призвала своих сторонников ответить дипломату.

Дискуссия продолжалась несколько часов. Ряд пользователей перешли к грубым выражениям, откровенные оскорбления прозвучали от основателя Bellingcat, британского журналистам Элиота Хиггинса.

В ответ Полянский заявил: «Не вам делать выводы о моей правомочности и объективности». Он отметил, что Bellingcat ставят «под сомнение его личность» так же, как «вопрос российского участия» в расследовании.

По его словам, необоснованность обвинений в адрес России станет понятна после «полного, тщательного и независимого расследования» с участием России, предусмотренного резолюцией СБ ООН 2166.

Полянский заявил: «Это – дело экспертов и специалистов, а не антироссийских троллей».

Как заявил первый заместитель постпреда России при ООН, развернувшаяся «травля» свидетельствует о том, что он нашел «слабое место» Bellingcat, которая обеспокоена возможным участием России в расследовании – если это произойдет, если российские «доказательства не будут игнорироваться», то «всем станет ясно, что «король-то голый».