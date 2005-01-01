Саммит G7 разочаровал Меркель

Евросоюзу и Германии нельзя легкомысленно полагаться на США, заявила немецкий канцлер Ангела Меркель.

При этом, по ее мнению, у ЕС и США «нет причин не говорить друг с другом», канцлер собирается продолжить диалог с президентом США Дональдом Трампом, в частности, на саммите НАТО в Брюсселе. Меркель заявила, что разногласия с Вашингтоном не означают конца трансатлантического партнерства.

«Это будет непросто», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на АRD.

Отказ Трампа подписывать итоговое коммюнике саммита G7 укрепило Меркель во мнении, что «европейцы должны взять свою судьбу в собственные руки», быть активнее в защите своих принципов.

Меркель заявила, что встреча G7 в Канаде разочаровала ее, но формат должен сохраняться, передает РИА «Новости».

«Я бы не списывала формат G7 со счета», – заявила Меркель. Канцлер Германии заявила, что отказ Трампа «от решения (подписывать коммюнике) посредством твита, разумеется, разочаровывает и также немного удручает». Позиция США и резкие заявления членов G7 усложняют ситуацию, сказала Меркель.

При этом документ «принят и имеет законную силу», подчеркнула канцлер.