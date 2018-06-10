Финны усомнились в способности прибалтов отказаться от российского электричества

Власти прибалтийских страны опасаются, что Россия перестанет подавать им электричество, пишет финская Helsingin Sanomat. В связи с этим, Эстония, Латвия и Литва намерены отключиться от БРЭЛЛ к 2025 году и присоединиться к европейской системе, проходящей через Польшу. Впрочем, эксперты назвали планы Прибалтики «политическим проектом» и поставили под сомнение его результативность.

Отмечается, что прибалтийские государства обеспокоены принадлежностью к единым с Россией железной дороге, нефте- и газопроводам, а также энергетической системе БРЭЛЛ, связывающей Белоруссию, Россию, Эстонию, Латвию и Литву. Старые советские системы продолжают использоваться, несмотря на то, что Таллин, Рига и Вильнюс почти 15 лет назад вступили в Евросоюз.

Helsingin Sanomat сообщает, что перед Прибалтикой может существовать угроза отключения электричества со стороны России, если Москва выйдет из БРЭЛЛ в 2020-х годах, когда Калининград станет энергетически независимым. В связи с этим, Эстония, Латвия и Литва намерены отключиться от БРЭЛЛ к 2025 году и присоединиться к европейской системе, проходящей через Польшу.

Эксперты, опрошенные газетой, назвали планы Прибалтики «политическим проектом» и поставили под сомнение его результативность. «Налогоплательщики понесут дополнительные расходы, а энергетическая безопасность не повысится», – рассказал собеседник издания, передает РИА «Новости».

Прибалтийские страны заявили о планах выйти из БРЭЛЛ еще в октябре 2017 года. В конце марта президент Литвы Даля Грибаускайте, премьер-министр Эстонии Юри Ратас, премьер-министр Латвии Марис Кучинскис и глава правительства Польши Матеуш Моравецкий встретились с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и достигли совместного заявления, предусматривающего синхронизацию прибалтийских электросетей через Польшу к 2025 году.