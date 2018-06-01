Названо имя найденного в Афганистане советского летчика

Советского летчика, сбитого в Афганистане в 1987 году и найденного живым, вероятно, зовут Александр Миронов, сообщили СМИ.

«Речь, предварительно, идет о советском летчике Александре Миронове», – сообщил ТАСС источник в Международном благотворительном фонде ветеранов «Боевое братство».

Он уточнил, что данные о летчике переданы России американской стороной «при представителях посольства Афганистана в России в рамках работы российско-американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести».

Ранее в пятницу руководитель Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин сообщил, что советский летчик, сбитый в Афганистане и считавшийся без вести пропавшим, жив. Предположительно он находится в Пакистане. Почему он не выходил на связь в течение 30 лет, неизвестно.