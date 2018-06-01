Робота с живыми мышцами создали в Японии

Ученые Токийского университета на основе живой мышечной ткани крысы и каркаса из металла и пластика создали биогибридного робота, который имитирует движения человеческого пальца.

Исследование опубликовано в журнале Science Robotics, передает РИА «Новости».

Мускулы робота сокращаются, когда на них подается электрический ток. Для имитации движений человеческого пальца инженеры воспроизвели работу парных мышц – агонистов и антагонистов. Когда один из мускулов, входящих в пару, сокращается, другой расслабляется.

Сустав робота сгибается почти на 90 градусов, что позволяет выполнять относительно сложные задачи. В данный момент робот способен приподнимать предметы и перемещать их.

Мускулы были созданы из тонких гидрогелевых пластинок, покрытых миобластами крысы – молодыми мышечными клетками, из которых впоследствии развивается поперечнополосатая мышечная ткань.

Однако у живой ткани есть определенные ограничения – устройство может работать только в воде, потому что при постоянном движении мышца быстро изнашивается. Сейчас срок жизни искусственного мускула составляет не больше недели.

Ранее в России провели первую нейрохирургическую операцию с участием робота.