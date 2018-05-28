В России провели первую нейрохирургическую операцию с участием робота

Впервые в России врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского провели нейрохирургическую операцию пациенту с использованием робота, сообщили в пресс-службе Московского департамента здравоохранения.

«Операцию провели 37-летнему пациенту со сложной локализацией опухоли глубинных отделов головного мозга. Вмешательство прошло успешно и длилось менее часа», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Как отмечает столичный департамент здравоохранения, из-за сложного расположения опухоли провести точную диагностику методом магнитно-резонансной томографии оказалось невозможным. Объем пораженных тканей в таких случаях не позволял провести открытую операцию на головном мозге из-за высокого риска для здоровья и качества жизни пациента.

В связи с этим медики решили провести наименее травматичную операцию, чтобы получить образец ткани для дальнейшего исследования и определения тактики лечения.

В департамнте пояснили, что особенность хирургического робота – это «высокая точность операции, низкая травматичность и безопасность».

«Этот робот совместно с другими методами позволяет достичь очень тонких и малодостижимых образований головного мозга и взять образец. В России такая операция была проведена впервые», – говорится в сообщении.

Врачи с помощью робота произвели биопсию тканей, образцы которых уже направлены на гистологическое исследование. По результатам анализа будет определена дальнейшая тактика лечения пациента: химиотерапия или лучевая терапия.

«В будущем мы планируем проводить такие операции наряду с остальными в нашем институте», – подчеркнул директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

Отметим, в ноябре 2014 года врачи ГКБ имени Боткина восстановили кровоснабжение миокарда на работающем сердце с помощью робота-хирурга Da Vinci, операцию такого рода впервые провели в учреждении департамента здравоохранения Москвы.

В 2008 году врачи одной из центральных клиник Буэнос-Айреса провели первые хирургические операции с использованием робота.