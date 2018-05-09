На авиабазе Хмеймим в Сирии прошел военный парад в честь Дня Победы

На авиабазе Хмеймим в Сирии прошел военный парад, посвященный 73-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«9 мая 2018 года на авиабазе Хмеймим состоялся военный парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт Минобороны.

Участниками парада стали офицеры управления группировки войск и тактической группы, военнослужащие зенитного ракетного полка, медицинского отряда специального назначения, летчики смешанного авиационного полка, подразделения военной полиции ВС РФ, военнослужащие вооруженных сил Сирийской Арабской Республики.

Принял парад командующий группировкой войск Вооруженных сил РФ в Сирии генерал-полковник Александр Журавлев. Командовал парадом генерал-майор Андрей Рузинский.