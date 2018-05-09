Президент Молдавии принял участие в акции «Бессмертный полк» в Кишиневе

В среду в Кишиневе десятки тысяч человек принимают участие в акции «Бессмертный полк»; колонну возглавил президент страны Игорь Додон.

Участники шествия несут портреты павших в боях родных, красные флаги, георгиевские ленты; некоторые пришли в военной форме советского образца или надели зеленые пилотки, передает ТАСС.

Участники марша прошли по улицам города к мемориальному комплексу «Вечность», чтобы возложить цветы к Вечному огню и могилам советских воинов.

«Наши ветераны, несмотря на лишения, боролись и воевали за наше будущее. Мы обязаны это помнить и чтить и сделаем все, чтобы быть достойными памяти наших героев. День Победы – наш национальный праздник, и мы никому не позволим его у нас отнять», – сказал глава Молдавии журналистам.

Напомним, на минувшей неделе в Молдавии анонсировали рекордный по численности марш «Бессмертный полк».

Ранее правящая Демократическая партия Молдавии призвала граждан отмечать 9 мая и День Победы, и День Европы. Лидер демократов Владимир Плахотнюк объяснял это необходимостью отказаться от разделения страны по геополитическому признаку.