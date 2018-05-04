В Молдавии анонсировали рекордный по численности марш «Бессмертный полк»

День Победы в Молдавии отметят рекордным по численности маршем «Бессмертного полка», во главе которого будут идти президент страны Игорь Додон и другие политики, сообщили в комитете «Победа», который занимается организацией мероприятия.

«Это будет одно из самых массовых шествий за всю историю современной Молдавии», – цитирует ТАСС депутата парламента от Партии социалистов Республики Молдова Владимира Батрынча.

По словам парламентария, в 2017 году акция собрала около 50 тыс. человек. В 2018 году участники демонстрации соберутся в центре Кишинева, откуда проследуют к мемориалу воинской славы «Вечность», где запланирован митинг с возложением цветов.

Между тем, в министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдавии (МИДЕИ) выступили против участия российских военных в параде Победы в непризаннной Приднестровской молдавской республике, где находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), выполняющая миротворческую миссию и охрану складов с боеприпасами, передает РИА «Новости».

Военнослужащие ОГРВ начали тренировки для участия в военном параде в честь 73-й годовщины Победы в Тирасполе 9 мая.

«В связи с подготовкой властей Тирасполя к военному параду по случаю праздника 9 мая, в котором примет участие российский контингент ОГРВ... МИДЕИ сообщает, что не одобряет решение и отношение военного штаба ОГРВ и призывает власти Российской Федерации отказаться от военных действий, демонстрирующих вызывающий характер по отношению к конституциональности Республики Молдавия», – говорится в сообщении ведомства.

Также в МИДЕИ Молдавии заявили, что участие ОГРВ в параде может нести риски «процессу приднестровского урегулирования» и «укреплению доверия между берегами Днестра».

«Подобные действия грубо подрывают суверенитет и территориальную целостность Республики Молдавия», – заявили в МИДЕИ, подчеркнув необходимость «вывода российских военных сил с территории страны».

Напомним, в авреле президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Запад может «разморозить» конфликт в Приднестровье, чтобы втянуть в него Россию.