Президент Ирана отреагировал на выход США из ядерной сделки

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США никогда не придерживались взятых на себя обязательств.

«Сегодня вечером стали свидетелями важного исторического опыта. В течение 40 последних лет мы повторяли, что Иран – страна, которая привержена своим обязательствам, а США – страна, которая никогда не была привержена своим обязательствам», – заявил он в обращении к иранскому народу, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Иран придерживался всех обязательств по ядерной сделке и выполнял ее. Также Роухани сообщил, что поручил иранскому МИДу в течение нескольких недель провести переговоры по ядерному соглашению со странами Европы, Россией и Китаем.

По его словам, экономика Ирана после выхода из сделки продолжит развиваться.

Также, по словам Роухани, он поручил иранским ядерщикам быть готовыми в случае необходимости продолжить развитие ядерной промышленности без ограничений.

Роухани подчеркнул, что Иран не выходит из ядерной сделки, соглашение сохраняется между Тегераном и «пятеркой» без США.

«С этого момент СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) – это соглашение между Ираном и пятью странами», – заявил Роухани.

Напомним, во вторник президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном и возобновлении всех ранее отмененных санкций.